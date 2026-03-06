Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Serukan Garda Revolusi Iran Letakkan Senjata, Janjikan ‘Kekebalan Total’

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |14:47 WIB
Trump Serukan Garda Revolusi Iran Letakkan Senjata, Janjikan ‘Kekebalan Total’
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerukan agar militer Iran meletakkan senjata dan menyerah, serta menjanjikan “kekebalan total” jika Garda Revolusi Islam (IRGC) meninggalkan rezim Teheran. Seruan ini disampaikan Trump di tengah perang yang masih berkecamuk antara Iran dengan AS dan Israel.

Berbicara saat menerima kunjungan tim sepak bola Inter Miami di Gedung Putih, Trump mendesak pasukan keamanan untuk berpihak pada rakyat Iran dan membantu menjatuhkan pemerintah yang telah berkuasa sejak Revolusi Iran 1979.

“Sekali lagi saya menyerukan kepada seluruh anggota Garda Revolusi Iran, militer, dan kepolisian untuk meletakkan senjata mereka,” kata Trump. “Sekaranglah saatnya membela rakyat Iran dan membantu merebut kembali negara Anda.”

Ia menekankan bahwa mereka yang menyerah akan menerima perlindungan. “Kami akan memberi Anda kekebalan,” kata Trump, menambahkan bahwa mereka yang membelot akan berada di “sisi sejarah yang benar.”

 

