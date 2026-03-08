Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tug Boat Mussafah 2 Meledak di Selat Hormuz, Tiga WNI Masih Hilang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |16:01 WIB
Tug Boat Mussafah 2 Meledak di Selat Hormuz, Tiga WNI Masih Hilang
Plt Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tug boat Mussafah 2 berbendera Persatuan Emirat Arab (PEA) meledak di Selat Hormuz, di antara perairan PEA dan Oman. Insiden tersebut menyebabkan tiga awak kapal yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) hilang.

Plt Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Heni Hamidah menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (6/3) dini hari. Kemlu melalui KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat menerima laporan terkait insiden tersebut tidak lama setelah kejadian.

“Berdasarkan saksi mata, Mussafah 2 mengalami ledakan yang menyebabkan kapal terbakar dan tenggelam. Hingga saat ini, otoritas di PEA dan Oman masih melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden ini,” ujar Heni, Minggu (8/3/2026).

Heni menjelaskan, kapal tersebut diawaki tujuh orang yang berkewarganegaraan Indonesia, India, dan Filipina. Dari jumlah tersebut, empat awak dinyatakan selamat, sementara tiga lainnya yang merupakan WNI masih dalam proses pencarian.

“Khusus kondisi awak, dari empat awak WNI, satu WNI selamat dan sedang mendapat perawatan luka bakar di rumah sakit di Kota Khasab, Oman. Sedangkan tiga WNI lainnya masih terus diupayakan pencariannya oleh otoritas setempat,” sambung Heni.

 

Topik Artikel :
Selat Hormuz WNI Kapal Meledak
Telusuri berita news lainnya
