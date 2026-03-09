LRT Jakarta Fase 1B Velodrome–Manggarai Ditargetkan Beroperasi Agustus 2026

JAKARTA – Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin menyatakan, proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Setelah Lebaran, Jakpro akan memulai proses commissioning test atau uji coba untuk memastikan kesiapan operasional jalur tersebut.

“Terkait keberlanjutan LRT Jakarta, benar bahwa untuk LRT Fase 1B ini kami menargetkan sesuai timeline, yakni pada Agustus insyaallah akan beroperasi secara resmi,” ujar Iwan, Minggu (8/3/2026).

Iwan mengatakan, setelah pembangunan Fase 1B rampung, Jakpro akan melanjutkan proyek pengembangan jaringan LRT Jakarta dengan memperpanjang lintasan.