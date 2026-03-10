Perang Iran-AS, Prabowo Akan Beri Taklimat untuk Bangsa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan taklimat untuk seluruh bangsa Indonesia usai Timur Tengah memanas. Diketahui, Perang AS-Israel dengan Iran telah menewaskan ribuan orang.

Namun Prabowo belum menjelaskan lebih detail mengenai taklimat yang ingin disampaikan. Dia sebatas memastikan taklimat tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat," kata Prabowo dikutip Selasa (10/3/2026).

Sebelumnya, Prabowo bicara tentang Indonesia yang harus siap menghadapi kesulitan, imbas dari perang di Timur Tengah. Dia menyampaikan perang di kawasan tersebut berdampak luas kepada seluruh dunia.

"Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan, seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus siap menghadapi kesulitan. Ia berkeyakinan Indonesia punya kekuatan untuk menghadapi dan keluar dari kesulitan.

"Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tetapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar," kata Prabowo.

Dia menyadari bahaya akibat perang yang kini terjadi di belahan dunia. Ia tidak menampik efek perang akan berimbas terhadap kesusahan bagi bangsa lain. Terlebih, perang yang kini terjadi melibatkan kekuatan-kekuatan besar.