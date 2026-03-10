Peluncuran Jembatan Gantung Manggala 'Garuda' TNI, Prabowo: Untuk Percepat Akses Antardesa

BEKASI – Peluncuran pembangunan 218 titik Jembatan Gantung Garuda di seluruh Indonesia dilaksanakan di wilayah teritorial Kodam Jaya/Jayakarta Korem 051/Wkt, Kodim 0509/Kab. Bekasi, tepatnya di Jembatan Gantung Garuda Manggala Sungai Cikarang Dua, Kampung Bojong RT 02/RW 04, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu.

Pembangunan ini merupakan upaya meningkatkan konektivitas masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi warga. Jembatan gantung yang melintasi Sungai Cikarang 2 ini memiliki panjang sekitar 80 meter dengan lebar 1,20 meter.

Jembatan tersebut menjadi jalur penghubung penting bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Setu dan Serang Baru. Dengan diresmikannya Jembatan Gantung Manggala “Garuda”, Senin 9 Maret 2026, diharapkan akses transportasi masyarakat semakin mudah, aman, serta mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi.

Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh warga, mempermudah akses pendidikan bagi anak sekolah, serta memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pembangunan Jembatan Gantung Garuda merupakan program strategis yang dilaksanakan TNI AD bersama masyarakat dan sejumlah pihak untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi.

“Program ini bertujuan mempercepat konektivitas antardesa, mempermudah akses pendidikan, pertanian dan ekonomi masyarakat pedesaan,” ujar Presiden lewat keterangan resmi Pendam Jaya, dikutip Selasa (10/3/2026).

Presiden mengapresiasi jajaran TNI, pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut. “Jika seluruh jembatan ini bisa terselesaikan tahun ini, berarti saudara-saudara telah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

