Okezone.com
HOME NEWS NASIONAL

Hakim Pertanyakan Julukan “Mas Menteri”, Nadiem Makarim Sebut Berawal dari Jokowi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |21:31 WIB
Hakim Pertanyakan Julukan “Mas Menteri”, Nadiem Makarim Sebut Berawal dari Jokowi
Nadiem Makarim saat sidang kasus korupsi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengungkap asal-usul panggilan “Mas Menteri” yang kerap disematkan kepadanya. 

Hal itu disampaikan saat dirinya menjadi saksi mahkota dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

Momen tersebut terjadi ketika Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah memulai pemeriksaan terhadap Nadiem. Hakim lebih dahulu menyinggung julukan “Mas Menteri” yang populer di masyarakat.

“Mas menteri ya? Ini saya baru baca identitasnya ternyata ini alias mas menteri ya, ini mas menteri dari mana sampai ada panggilan mas menteri?” tanya hakim di ruang sidang.

Menjawab pertanyaan tersebut, Nadiem menjelaskan bahwa sebutan itu mulai dikenal publik setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyapanya dengan panggilan tersebut.

“Yang memulai memanggil saya Mas Menteri itu waktu itu Pak Presiden Jokowi. Setelah itu menjadi cukup viral,” ujar Nadiem.

 

Halaman:
1 2 3
      
