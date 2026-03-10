Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Status Siaga 1 Diterapkan, Ini Alasan Panglima TNI 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |23:29 WIB
Status Siaga 1 Diterapkan, Ini Alasan Panglima TNI 
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto membeberkan alasan penetapan status Siaga 1 untuk seluruh prajurit TNI melalui Surat Telegram Nomor TR/283/2026 tertanggal 1 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa penetapan Siaga 1 merupakan hal yang biasa di kalangan militer.

“Siaga 1 itu kan istilah di militer, istilah yang biasa. Saya sudah memberlakukan Siaga 1, terutama di satuan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam. Jadi, tiap Kodam memiliki satu batalyon Siaga 1 apabila di wilayahnya terjadi bencana alam,” kata Agus usai acara peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Agus kemudian mengonfirmasi alasan di balik penetapan status Siaga 1 tersebut.

“Ya, kita menguji kesiapsiagaan personel dan materiil. Jadi ini hal yang biasa,” ujarnya.

Sementara itu, Agus enggan berkomentar saat ditanya apakah penetapan status Siaga 1 tersebut merupakan tindak lanjut dari eskalasi konflik di Timur Tengah.

“Oke ya, makasih ya. Itu hal biasa, Siaga 1 itu,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206138//mayjen_tni_lucky_avianto-1dOh_large.jpg
Panglima TNI Promosikan Mayjen Lucky Avianto Jadi Pangkogabwilhan III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206163//panglima_tni-3YJK_large.jpg
Beredar Kabar Pangdam Jaya Bakal Dijabat Letjen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206075//ketua_dpr_puan_maharani-kJa0_large.jpg
Puan Minta Penjelasan Panglima TNI soal Instruksi Siaga I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205948//tni-urCK_large.jpg
Perang Iran-Amerika Pakai Teknologi Canggih, Eks Jenderal Tempur Ini Sindir Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665//tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205510//tni-nhZz_large.jpg
Panglima TNI Minta Kostrad Perkuat Kemampuan Tempur, Ada Ancaman Perang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement