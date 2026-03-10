Bus Transjabodetabek Blok M–Bandara Soetta Akan Diresmikan, Pramono: Tarif Masih Dikaji

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meresmikan rute baru Transjabodetabek yang menghubungkan kawasan Blok M dengan Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis, 12 Maret 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, peresmian rute tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB.

“Untuk Transjabodetabek akan kami resmikan pada tanggal 12 Maret jam 9 pagi,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta masih membahas besaran tarif yang akan diterapkan untuk rute baru tersebut.

Pramono menyebut keputusan mengenai tarif belum ditetapkan, namun dipastikan akan mengikuti skema tarif yang berlaku hingga periode Idul Fitri mendatang.

“Mengenai tiket itu berapa, belum saya putuskan, tapi nanti sampai dengan Idul Fitri sama dengan yang ada,” ujarnya.