Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Soroti Mentalitas Disiplin ASN sebagai Pelayan Publik

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |21:52 WIB
Kemendagri Soroti Mentalitas Disiplin ASN sebagai Pelayan Publik
Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P Tendean
A
A
A

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, implementasi nilai berakhlak harus dimulai dari mentalitas disiplin. Hal tersebut dnilai penting agar nilai-nilai dasar aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dipahami secara konseptual, namun tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari serta tanggung jawab sebagai pelayan publik.

“Saya meyakini implementasi nilai Berakhlak ini  harus dimulai dari kedisiplinan diri, kadang kita terlambat masuk kerja misalnya, bukan karena ada halangan, tetapi karena mentalitas kita sendiri,”ujar Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P Tendean, dalam Workshop Internalisasi Budaya Kerja Core Values ASN, di Jakarta, dikutip, Rabu (11/3/2026).

“Padahal sebagai ASN kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kedisiplinan dan integritas dalam menjalankan tugas,”lanjut Noudy

Lebih lanjut, dia menegaskan, nilai-nilai dasar ASN Berakhlak tidak boleh hanya dipahami sebagai slogan, tetapi harus benar-benar diinternalisasikan dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari aparatur sipil negara.

Adapun yang mencakup nilai-nilai Berakhlak meliputi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam setiap aspek pekerjaan maupun interaksi sosial ASN, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Terlebih ASN kerap dipandang sebagai figur yang dihormati dan menjadi teladan di tengah masyarakat. 

“Tidak hanya ketika berada di kantor atau sedang melaksanakan tugas, nilai-nilai Berakhlak juga harus kita implementasikan di luar (dalam kehidupan sehari-hari) karena ASN itu patron di masyarakat," ungkapnya.

Noudy juga menekankan, penguatan budaya kerja tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya komitmen dari seluruh unsur organisasi, baik pimpinan maupun pegawai.

Dalam hal ini, pimpinan memiliki peran penting sebagai teladan dalam penerapan nilai-nilai Berakhlak, sementara seluruh pegawai diharapkan dapat mengimplementasikannya secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemerintah Mendagri Kemendagri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206307//pemerintah-pISf_large.jpg
Bea Cukai Jakarta Sidak Sejumlah Butik dan Gerai, Awasi Peredaran Jam Tangan Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206302//pemerintah-zDHS_large.jpg
Reformasi Birokrasi, Pemerintah Genjot Kualitas ASN Lewat Merit Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206041//prabowo-Q62W_large.jpg
Perang Semakin Membara! Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205950//prabowo-HUJa_large.jpg
Prabowo Sebut Masih Ada Pejabat dan Birokrat yang Kinerjanya Mengecewakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205939//prabowo-gaCi_large.jpg
Timur Tengah Membara! Prabowo: Kita Berada di Jalur yang Sudah Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205932//pemerintah-49pa_large.jpg
Pemerintah Dorong Ormas Islam Manfaatkan Kopdes untuk Cegah Pinjol dan Rentenir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement