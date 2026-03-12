Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pemanggilan Gus Yaqut, KPK Masih Tunggu Surat Resmi Pengajuan Penundaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |12:38 WIB
Soal Pemanggilan Gus Yaqut, KPK Masih Tunggu Surat Resmi Pengajuan Penundaan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tetapi, KPK menyatakan masih menunggu surat resmi jika Gus Yaqut, sapaan Yaqut Cholil, meminta penundaan pemeriksaan.

Diketahui, Gus Yaqut dijadwalkan menjalani pemeriksaaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

"Kami masih meminta surat resmi jika memang mengajukan penundaan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/3/2026).

Budi menegaskan, dalam surat resmi yang dimaksud juga harus menyertakan apa penyebab sehingga mengajukan penundaan pemeriksaan.

"Tentunya termasuk alasan permintaan penjadwalan ulang tersebut," ujarnya.

Terpisah, advokat Gus Yaqut, Melissa Anggraini mengatakan pihaknya sudah mendatangi kantor KPK. Dalam kesempatan tersebut, ia ingin memastikan surat panggilan kliennya. Termasuk, menanyakan surat panggilan yang ia terima saat sidang praperadilan Gus Yaqut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berlangsung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206461//eksaminasi_putusan_kasus_korupsi-Pbd2_large.jpeg
Pakar Eksaminasi Putusan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak, Ini Kesimpulannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206457//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-NJFr_large.jpg
KPK Yakin Gus Yaqut Penuhi Panggilan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206433//gus_yaqut-kojt_large.jpg
Usai Praperadilan Ditolak, KPK Periksa Gus Yaqut Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206406//gubernur_riau-ljBA_large.jpg
Jelang Sidang, Penahanan Gubernur Nonaktif Riau Abdul Wahid Cs Dipindah ke Pekanbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206351//ott_bupati-ohqr_large.jpg
Konstruksi Kasus Bupati Rejang Lebong, Minta Fee ke Kontraktor untuk Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206280//hakim_tolak_gugatan_praperadilan_gus_yaqut-cg89_large.jpg
Tok, PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Gus Yaqut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement