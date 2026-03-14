H-8 Lebaran, Volume Kendaraan Tinggalkan Jakarta Mulai Meningkat

JAKARTA - Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati menyebutkan, pada H-8 libur Idul Fitri 1447H/2026 M, yakni Jumat, 13 Maret 2026, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat volume lalu lintas di ruas tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat mulai meningkat.

1. Volume Lalin Meningkat

"Volume lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, Merak dan menuju Puncak yang terdistribusi melaui Gerbang Tol (GT) Cengkareng, GT Cikupa dan GT Ciawi 1, total tercatat sebanyak 175.132 kendaraan atau meningkat 0,72% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 173.879 kendaraan transaksi," ujarnya pada wartawan, Sabtu (14/3/2026).

Menurutnya, rinciannya adalah di GT Cengkareng, volume lalu lintas transaksi arah Bandara International Soekarno – Hatta meningkat. Tercatat sebanyak 83.572 kendaraan melintas atau naik 1,20% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 82.577 kendaraan.

Lalu, di GT Cikupa, volume lalu lintas transaksi arah Merak juga naik. Sebanyak 55.520 kendaraan melintas atau meningkat sebanyak 6,88 % dibandingkan lalu lintas transaksi normal sebanyak 51.944 kendaraan.

Lalu, di GT Ciawi 1, volume lalu lintas transaksi di GT Ciawi 1 arah puncak Bogor tercatat sebanyak 36.040 kendaraan. Jumlah ini lebih rendah 8,43% terhadap lalu lintas transaksi normal yaitu sebanyak 39.358 kendaraan.

"Sementara itu di wilayah Jawa Barat, terpantau mulai terjadi peningkatan volume lalu lintas menuju Bandung atau Rancaekek sekitarnya, tercatat total sebanyak 76.107 kendaraan melintas atau meningkat sebanyak 1,93% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 74.668 kendaraan," tuturnya.