Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Polisi Segera Ungkap Pelaku dan Motif Penyiraman Air Keras ke Aktivis

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |04:17 WIB
DPR Minta Polisi Segera Ungkap Pelaku dan Motif Penyiraman Air Keras ke Aktivis
DPR Minta Polisi Segera Ungkap Pelaku dan Motif Penyiraman Air Keras ke Aktivis (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengutuk keras penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Baginya, insiden itu merupakan bentuk teror dan pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat.

"Tindakan penyiraman air keras ini merupakan upaya untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat khususnya pembela HAM," ujar Andreas dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).

Andreas meminta polisi segera bisa mengungkap pelaku teror dan membongkar motif di balik penyiraman air keras tersebut.

"Aparat kepolisian harus segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif dibalik serangan brutal yang sangat tidak manusiawi," tegas Andreas.

Menurutnya, keberadaan polisi tak berguna bila tak bisa mengungkap pelaku dan motif serangan terhadap aktivis KontraS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement