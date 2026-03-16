Arus Lalin Jalur Pantura Menuju Jateng Mulai Padat, Didominasi Motor

JAKARTA – Arus lalu lintas di jalur Pantura, tepatnya di sekitar Pos Pengamanan Pemuda, terpantau mulai dipadati pemudik pada Senin (16/3/2026). Jalur menuju Jawa Tengah dari arah Jakarta mulai ramai dengan pemudik yang didominasi kendaraan roda dua.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar pukul 09.00 WIB kondisi lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah mulai padat namun masih lancar. Tampak pemudik didominasi kendaraan roda dua dengan pelat berbagai daerah seperti G, AA, hingga H.

Mereka terlihat membawa beberapa barang di motor sebagai persiapan mudik ke kampung halaman. Sementara itu, kendaraan roda empat masih didominasi pelat Cirebon dan sekitarnya.

Menurut informasi yang diterima iNews Media Group, puncak arus mudik diprediksi terjadi mulai Selasa (17/3/2026). Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya kepadatan lalu lintas di titik ini terjadi mulai H-3 hingga H-1 Lebaran.

Nantinya, jika diperlukan akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalan. Namun rekayasa lalu lintas baru akan dilakukan sesuai situasi dan bergantung pada penerapan one way di jalan tol.