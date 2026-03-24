Puncak Arus Balik, 26 Ribu Pemotor Lewat Jalur Pantura Cirebon Menuju Jakarta

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |11:42 WIB
Puncak Arus Balik, 26 Ribu Pemotor Lewat Jalur Pantura Cirebon Menuju Jakarta
Arus balik kendaraan menuju Jakarta di Jalur Pantura Cirebon.
JAKARTA – Arus balik Lebaran di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, mulai menunjukkan peningkatan signifikan pada Selasa (24/3/2026) pagi. Pantauan di lokasi hingga pukul 10.00 WIB, pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua masih mendominasi dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, hingga pukul 10.30 WIB tercatat sebanyak 26.164 sepeda motor dan 2.636 mobil melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Dominasi kendaraan roda dua masih menjadi ciri khas arus balik tahun ini.

Sepanjang jalur Pantura, terlihat pemudik motor membawa berbagai barang bawaan, mulai dari tas besar hingga oleh-oleh yang diikat di bagian belakang kendaraan. Sementara itu, kendaraan roda empat yang melintas menunjukkan variasi pelat nomor.

Selain kendaraan berpelat luar daerah seperti Jakarta, juga cukup banyak mobil dengan pelat lokal Cirebon dan sekitarnya. Kondisi ini diduga terjadi karena sebagian pemudik tidak langsung kembali ke kota asal, melainkan menyempatkan diri untuk singgah di wilayah Cirebon dan sekitarnya, baik untuk bersilaturahmi maupun mencari hiburan sebelum melanjutkan perjalanan.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/320/3208473//mudik_lebaran-2YHB_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2026, Kemenhub Minta Perusahaan Swasta Terapkan WFA 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/340/3208486//arus_balik_mudik-odzv_large.jpg
Arus Balik Mudik 2026, Tol Jakarta–Cikampek Ramai Lancar Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/338/3208417//bandara_soetta-Ijhm_large.jpg
Puncak Arus Balik Lebaran di Bandara Soetta Diprediksi 28 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/338/3208425//stasiun_gambir-aB1R_large.jpg
Daop 1 Jakarta Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/320/3208384//pelabuhan-HFj4_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2026, Skema Tiba Bongkar Berangkat Diterapkan di Penyeberangan Sumatera-Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208445//arus_balik-D1HX_large.jpg
One Way Nasional Arus Balik Lebaran Digelar Besok Pukul 14.00 WIB
