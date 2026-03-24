Puncak Arus Balik, 26 Ribu Pemotor Lewat Jalur Pantura Cirebon Menuju Jakarta

JAKARTA – Arus balik Lebaran di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, mulai menunjukkan peningkatan signifikan pada Selasa (24/3/2026) pagi. Pantauan di lokasi hingga pukul 10.00 WIB, pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua masih mendominasi dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, hingga pukul 10.30 WIB tercatat sebanyak 26.164 sepeda motor dan 2.636 mobil melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Dominasi kendaraan roda dua masih menjadi ciri khas arus balik tahun ini.

Sepanjang jalur Pantura, terlihat pemudik motor membawa berbagai barang bawaan, mulai dari tas besar hingga oleh-oleh yang diikat di bagian belakang kendaraan. Sementara itu, kendaraan roda empat yang melintas menunjukkan variasi pelat nomor.

Selain kendaraan berpelat luar daerah seperti Jakarta, juga cukup banyak mobil dengan pelat lokal Cirebon dan sekitarnya. Kondisi ini diduga terjadi karena sebagian pemudik tidak langsung kembali ke kota asal, melainkan menyempatkan diri untuk singgah di wilayah Cirebon dan sekitarnya, baik untuk bersilaturahmi maupun mencari hiburan sebelum melanjutkan perjalanan.