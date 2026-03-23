Truk dan Bus Dominasi Jalur Pantura Cirebon Efek Sterilisasi One Way

CIREBON — Arus lalu lintas di Jalur Arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin (23/3/2026) sore menunjukkan peningkatan kendaraan besar, khususnya truk dan bus, yang mendominasi pergerakan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Berdasarkan pantauan sejak pukul 15.00 WIB, lonjakan kendaraan berat ini merupakan dampak langsung dari proses sterilisasi jalur tol sebagai persiapan pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way nasional.

Di mana, sejak pukul 14.00 WIB, petugas telah melakukan pembersihan jalur dari KM 263 ruas Tol Pejagan–Pemalang hingga KM 70 ruas Tol Jakarta–Cikampek. Proses ini membuat kendaraan besar yang tidak dapat melintas di jalan tol dialihkan ke jalur arteri Pantura.

Akibatnya, volume truk dan bus di jalur Pantura arah Jawa Tengah meningkat signifikan dan mendominasi arus lalu lintas di ruas tersebut. Selain kendaraan besar, mobil pribadi juga masih terlihat melintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Namun, kendaraan ini didominasi pelat lokal Cirebon dan sekitarnya, yang diduga merupakan warga yang masih melakukan aktivitas silaturahmi Lebaran. Sementara itu, untuk arus sebaliknya dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta, mulai terlihat pergerakan arus balik yang didominasi pemudik sepeda motor.