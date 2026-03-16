40 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta Lewat Stasiun Senen dan Gambir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |22:15 WIB
Pemudik Naik Kereta (foto: Okezone)
JAKARTA – Arus mudik Lebaran 2026 mulai menunjukkan peningkatan di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir pada Senin (16/3/2026). 

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengungkapkan lebih dari 40 ribu warga telah meninggalkan Jakarta melalui dua stasiun tersebut.

"Jadi hari ini, tanggal 16 Maret, dari Stasiun Pasar Senen berdasarkan data pagi ini akan diberangkatkan sebanyak 23.259 penumpang. Sedangkan dari Stasiun Gambir jumlahnya 17.198 penumpang," kata Franoto kepada wartawan.

Secara kumulatif, penjualan tiket selama masa Angkutan Lebaran mulai 11 Maret hingga 1 April 2026 telah mencapai 719 ribu tiket. Adapun total kapasitas tempat duduk yang disediakan KAI Daop 1 Jakarta selama periode tersebut sebanyak 1.076.000 kursi.

"Sebanyak 719 ribu lebih tiket telah terjual, atau tingkat keterisian tempat duduk mencapai sekitar 67 persen dari total 1.076.000 kursi yang kami siapkan," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/340/3207296//pesan_pemudik_tangerang-6hQA_large.jpg
Mudik Motor Bareng Anak, Pemudik Ini Pasang Pesan: Klakson Dua Kali Kalau Saya Ngantuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/340/3207300//kapolda_diy_irjen_pol_anggoro-uSaw_large.jpg
Antisipasi Lonjakan Pemudik di Yogyakarta, Polda DIY Kerahkan 2.900 Personel hingga Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/340/3207280//rest_area_terbesar_di_lingkar_gentong_tasikmalaya-c87D_large.jpg
Melongok Rest Area Terbesar di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Ramah Pemudik dan Warga Sekitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207298//balon_udara-jgD1_large.jpg
Trafik Penerbangan Lebaran Naik 4,5%, AirNav Waspadai Balon Udara Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/338/3207278//terminal_terpadu_pulogebang-LSPq_large.jpg
H-4 Lebaran, 3.000 Pemudik Berangkat dari Terminal Terpadu Pulogebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207291//hewan_peliharan-a27J_large.jpg
Pengiriman Hewan Peliharaan dengan Kereta Logistik Naik Dua Kali Lipat Jelang Lebaran 2026
