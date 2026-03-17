Arus Mudik Padat di Tol Japek, One Way KM 70–KM 263 Diberlakukan Sore Ini

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas, berupa sistem satu arah (one way) sepenggal tahap pertama guna mengantisipasi kepadatan arus mudik di ruas tol arah Jawa.

“Kami laporkan bahwa situasi arus lalu lintas saat ini di Tol Jakarta–Cikampek, khususnya di KM 29, KM 57, dan KM 70, cukup padat. Oleh karena itu, Korlantas Polri berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk Menteri terkait dan Direktur Utama Jasa Marga, akan melakukan sosialisasi penerapan one way sepenggal tahap pertama dari KM 70 hingga KM 263 di wilayah Jawa Tengah,” kata Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Selasa (17/3/2026).

Penerapan one way sepenggal ini diharapkan mampu mengurai kepadatan serta memperlancar arus kendaraan dari Jakarta menuju wilayah Jawa, khususnya saat puncak arus mudik.

“Diharapkan rekayasa lalu lintas ini dapat memperlancar arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semoga penerapan one way sepenggal tahap pertama di wilayah one way nasional ini semakin memperlancar arus lalu lintas di Trans Jawa,” ujarnya.