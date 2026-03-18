Dukung Kelancaran Arus Mudik, Tol Jakarta–Cikampek Masih Diberlakukan Contraflow dan One Way

JAKARTA – Rekayasa lalu lintas di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek hingga arah Trans Jawa masih diberlakukan hari ini, Rabu, (18/3/2026), demikian disampaikan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Rekayasa lalu lintas ini diterapkan guna mendukung kelancaran arus mudik Idulfitri 1447 H/2026, yang diprediksi mencapai puncaknya.

Saat ini, rekayasa lalu lintas berupa contraflow masih diterapkan di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai dari KM 36 hingga KM 70 arah Cikampek atas diskresi Kepolisian sejak pukul 00.00 WIB.

Selain itu, rekayasa lalu lintas one way Tahap I juga masih berlaku mulai dari KM 70 Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek hingga KM 263 Ruas Jalan Tol Pejagan–Pemalang sejak Selasa (17/3/2026) pukul 15.18 WIB. Skema ini diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyampaikan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas tersebut merupakan bagian dari upaya bersama antara operator jalan tol dan Kepolisian dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode arus mudik.