HOME NEWS NASIONAL

Empat Prajurit dalam Kasus Air Keras Andrie Yunus Belum Ditetapkan Tersangka

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |16:09 WIB
Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengungkap empat prajurit diamankan terkait kasus Andrie Yunus.
JAKARTA – Empat prajurit TNI yang diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) sekaligus Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, telah diamankan di Puspom TNI. Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan bahwa saat ini penyelidikan sedang berlangsung terhadap keempat prajurit tersebut.

Empat prajurit yang diamankan itu berinisial NDP berpangkat Kapten; SL dan BHW berpangkat Letnan Dua; serta ES berpangkat Sersan Dua. Keempat terduga pelaku ini berasal dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Yusri mengungkapkan bahwa keempat prajurit tersebut berasal dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

“Jadi tadi pagi, saya telah menerima dari Denma BAIS TNI, empat orang yang diduga melakukan penganiayaan terhadap saudara Andrie Yunus,” kata Yusri dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).

Penyidik Puspom TNI kini masih mendalami motif penyerangan terhadap Andrie Yunus dan keterlibatan empat prajurit tersebut. Nantinya, jika telah ditemukan alat bukti kuat atas keterlibatan mereka dalam kasus itu, Puspom akan menetapkan status tersangka.

 

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS
4 Prajurit Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Berasal dari Bais
Breaking News, Diduga Terlibat Kasus Air Keras Andrie Yunus, Empat Prajurit Diamankan Puspom TNI
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Polisi Duga Pelaku Lebih dari 4 Orang
Polisi Tampilkan Foto Terduga Eksekutor Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS, Pastikan Bukan AI
KontraS Ungkap Kondisi Andrie Usai Disiram Air Keras: Tak Buta, tapi Fungsi Mata Menurun 
