Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Raya Nyepi, Menag: Kita Berada Dalam Semangat 'Satu Bumi, Satu Keluarga'

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |03:31 WIB
Menag Nasaruddin Umar (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan merawat harmoni di tengah keberagaman.

“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia maupun pribadi, saya menyampaikan Selamat Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1948,” kata Menag, Rabu (18/3/2026).

Menurut dia, perayaan Nyepi tahun ini terasa istimewa karena berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadhan serta berdekatan dengan Idul Fitri 1447 H. Ia menilai, pertemuan dua momentum keagamaan tersebut menjadi simbol kuat nilai kebersamaan lintas iman.

“Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pengingat bahwa kita berada dalam satu semangat Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga,” ujarnya.

Menag menjelaskan, tema tersebut menegaskan bahwa perbedaan bukanlah sekat, melainkan kekuatan untuk mempererat persaudaraan sebagai bangsa. Nilai itu juga tercermin dalam ajaran Catur Brata Penyepian yang dijalankan umat Hindu saat Nyepi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206349/pelabuhan-Od2G_large.jpg
Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang Ditutup saat Nyepi, Ini Jadwalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205838/takbiran-Lac8_large.jpg
Kemenag Terbitkan Panduan Takbiran jika Bareng Nyepi, Begini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205595/rekayasa_lalu_lintas-RGJx_large.jpg
Catat, Ini Rekayasa Lalin Bundaran HI-Monas saat Festival Nyepi 2026 Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205028/menag-254Q_large.jpg
Bentrok Nyepi, Takbiran di Bali Tak Boleh Pakai Pengeras Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/338/2981945/109-ribu-kendaraan-tinggalkan-jakarta-lewat-gt-cikatama-selama-libur-hari-raya-nyepi-Eg2jS4U94p.jpg
109 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Lewat GT Cikatama selama Libur Hari Raya Nyepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/338/2981930/h-1-ramadhan-ragunan-diserbu-ribuan-pengunjung-Cb4VzAnLTx.jpg
H-1 Ramadhan, Ragunan Diserbu Ribuan Pengunjung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement