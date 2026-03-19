Menag Imbau Umat Muslim Jaga Stabilitas Sosial saat Idulfitri

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengimbau umat Islam yang merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, untuk menjadikan momen Lebaran sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk kontribusi dalam membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. Imbauan itu disampaikan Nasaruddin saat jumpa pers hasil sidang isbat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

“Mari kita jadikan momentum Idulfitri untuk mempererat ukhuwah, menyambung silaturahmi, dan menjaga stabilitas sosial sebagai bentuk kontribusi kita dalam membangun Indonesia yang damai dan sejahtera,” ujar Nasaruddin.

Di sisi lain, Nasaruddin juga mengimbau umat Islam yang merayakan Lebaran lebih awal untuk tetap menjaga toleransi terhadap mereka yang masih menjalankan ibadah puasa.

“Kepada saudara-saudara kita yang akan berlebaran lebih dahulu, kami mohon untuk bertoleransi terhadap yang masih melanjutkan puasa hingga 30 hari sesuai keputusan sidang isbat,” ucapnya.