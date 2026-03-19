HOME NEWS NASIONAL

Menag Imbau Umat Muslim Jaga Stabilitas Sosial saat Idulfitri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |21:30 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar (foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengimbau umat Islam yang merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, untuk menjadikan momen Lebaran sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk kontribusi dalam membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. Imbauan itu disampaikan Nasaruddin saat jumpa pers hasil sidang isbat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

“Mari kita jadikan momentum Idulfitri untuk mempererat ukhuwah, menyambung silaturahmi, dan menjaga stabilitas sosial sebagai bentuk kontribusi kita dalam membangun Indonesia yang damai dan sejahtera,” ujar Nasaruddin.

Di sisi lain, Nasaruddin juga mengimbau umat Islam yang merayakan Lebaran lebih awal untuk tetap menjaga toleransi terhadap mereka yang masih menjalankan ibadah puasa.

“Kepada saudara-saudara kita yang akan berlebaran lebih dahulu, kami mohon untuk bertoleransi terhadap yang masih melanjutkan puasa hingga 30 hari sesuai keputusan sidang isbat,” ucapnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207910//wakil_ketua_mui_kh_cholil_nafis-EVOP_large.jpg
MUI Imbau Toleransi atas Perbedaan Penetapan Idulfitri 1447 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207905//menteri_agama_nasaruddin_umar-gFLS_large.jpg
Menag: Data Hilal Tidak Memenuhi Kriteria Visibilitas MABIMS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207904//menteri_agama_nasaruddin_umar-Dl3B_large.jpg
Breaking News! Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1447 H Jatuh pada 21 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207885//joko_widodo-cDiq_large.jpg
Jokowi Bakal Rayakan Idulfitri 1447 H di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207898//pemantauan_hilal-3JxU_large.jpg
Hasil Pengamatan Lembaga Falakiyah PBNU: Hilal Masih di Bawah Kriteria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207883//kemenag-w7E5_large.jpg
Tim Rukyat Hilal Kemenag: 1 Syawal 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret
