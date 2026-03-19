Arus Mudik di Jalur Cikarang–Karawang Padat, Ini Penyebabnya!

CIKARANG - Kepala Unit Lalu Lintas (Kanit Lantas) Polsek Kedungwaringin, Aiptu Bayu Dwi Apriyana, mengungkap penyebab kepadatan di jalur arteri Cikarang–Karawang selama arus mudik Lebaran 2026. Menurutnya, kepadatan terjadi akibat perpecahan arus kendaraan menuju dua titik tujuan.

Dua titik tersebut mengarah ke Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat, dan ke Jalan Baru Karawang. Meski demikian, kepadatan hanya terjadi sesekali dan tidak berlangsung lama.

“Saat ini terdapat kepadatan karena di Karawang sendiri ada dua titik, yakni ke arah Tanjung Pura dan ke Jalan Baru,” kata Aiptu Bayu di Pos PAM Terpadu Kedungwaringin, Kamis (19/3/2026).

Petugas kepolisian terus berjaga untuk mengurai kepadatan. Dalam pelaksanaannya, polisi juga bekerja sama dengan relawan dari Praja Muda Karana (Pramuka).