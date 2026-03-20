HOME NEWS NASIONAL

Polemik Ijazah Jokowi, Ade Darmawan: Analisis Fotokopi Bukan Anatomi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |00:38 WIB
Polemik Ijazah Jokowi, Ade Darmawan: Analisis Fotokopi Bukan Anatomi
Wakil Ketua Umum BRN Relawan Prabowo-Gibran Ade Darmawan (foto: okezone)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum BRN Relawan Prabowo-Gibran, Ade Darmawan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Rismon Sianipar yang mengakui keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurutnya, sikap Rismon didasari oleh dorongan untuk menyampaikan kebenaran.

"Saya membela Rismon karena itu adalah suatu kebenaran. Dia terusik secara batin. Dalam negara hukum, tidak ada yang asli dikatakan palsu, dan tidak ada yang palsu dikatakan asli. Itu tidak bisa terjadi sampai kapan pun. Mereka tidak memiliki bukti," ujar Ade Darmawan dalam program Interupsi iNews TV, Kamis (19/3/2026).

Ade juga menyoroti metode analisis yang digunakan kubu Roy Suryo dalam polemik tersebut, khususnya terkait pendekatan anatomi dokumen.

“Analisis anatomi dan sebagainya, itu dilakukan dari foto, bahkan dari fotokopi. Saya juga pernah menggunakan metode anatomi dalam beberapa kasus. Namun, metode yang benar bukan seperti yang dilakukan kelompok Mas Roy,” paparnya.

 

Rismon Ajak Diskusi Soal Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Saya Malah Diblokir
