Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ade Darmawan Bongkar Pernyataan Rismon soal Roy Suryo di Polemik Ijazah Jokowi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |18:35 WIB
Ade Darmawan Bongkar Pernyataan Rismon soal Roy Suryo di Polemik Ijazah Jokowi/Okezone
A
A
A

JAKARTA — Wakil Ketua Umum BRN Relawan Prabowo-Gibran, Ade Darmawan, mengungkapkan pernyataan Ahli forensik digital, Rismon Sianipar terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Dikatakan Ade, Rismon menyampaikan pandangannya melalui sebuah video, termasuk terkait kapasitas Roy Suryo dalam perkara tersebut.

"Bang Rismon mengirimkan video, sudah jelas dia sampaikan. Bahwa keilmuan dari Mas Roy, dia sampaikan bahwa dia (Roy Suryo) bukan ahli digital forensik," kata Ade di Interupsi iNews TV, dikutip, Jumat (20/3/2026).

Dalam video itu, Rismon juga membeberkan proses penulisan buku berjudul Jokowi's White Paper karya Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar yang diluncurkan pada 2025 silam.

Buku setebal 700 halaman ini diklaim menggunakan kajian ilmiah forensik digital dan telematika untuk mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo.

Namun Roy Suryo kata dia disebut hanya menyumbang sebanyak 50 halaman yang dikirim melalui aplikasi perpesanan.

"Dalam video itu juga dijelaskan, dia (Rismon) menyampaikan, (Roy Suryo) menyumbang 50 halaman dalam bentuk WA (WhatsApp)," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ade juga menyinggung alasan Rismon memilih mundur."Sekarang pertanyaannya menggunakan Rismon sebagai babu untuk membuat buku. Dia nggak mau lah, iya dong, dia mundur. Dia jauh mendalami persoalan ini," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement