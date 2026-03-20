Hujan Gerimis Tak Surutkan Antusias Warga Rayakan Malam Takbiran di Bundaran HI

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |21:33 WIB
Hujan Gerimis Tak Surutkan Antusias Warga Rayakan Malam Takbiran di Bundaran HI
Warga Rayakan Malam Takbiran di Bundaran HI (foto: Okezone)
JAKARTA - Hujan yang mengguyur Jakarta tidak menyurutkan minat masyarakat untuk merayakan malam takbiran Idulfitri 1447 Hijriah di kawasan Bundaran HI, Jumat (20/3/2026).

Pantauan sekitar pukul 20.17 WIB, hujan gerimis masih turun di kawasan tersebut. Meski demikian, pengunjung tetap berdatangan. Sebagian terlihat mengenakan mantel dan membawa payung untuk melindungi diri dari rintik hujan.

Apalagi kawasan Bundaran HI telah disterilkan dari kendaraan bermotor sejak pukul 20.00 WIB, sehingga pengunjung lebih leluasa untuk beraktivitas, mulai dari sekadar berjalan-jalan hingga berswafoto.

Suara bedug dan lantunan takbir pun mulai menggema setelah hujan berangsur reda, menambah semarak suasana menjelang Hari Raya Idulfitri.

Salah satu pengunjung, Amrina (24), mengaku rela kehujanan demi menyaksikan kemeriahan malam takbiran di Bundaran HI. Ia datang bersama tiga temannya dari kawasan Grogol, Jakarta Barat.

“Sempat kehujanan naik motor di jalan, tapi tetap lanjut ke sini. Di sini beli mantel Rp10 ribu. Sekalian jalan-jalan juga, mumpung Jakarta lagi agak sepi,” ujarnya.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208093//pawai_obor_malam_takbiran-Pc6l_large.jpg
