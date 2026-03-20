Daftar Kejahatan Pentolan KKB Hurbianus yang Ditembak Mati, Bunuh 2 Brimob hingga  Anggota TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |12:00 WIB
KKB Papua/ist
JAKARTA - Hurbianus Mirip, pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari kelompok Kodap III D Dulla pimpinan Aibon Kogoya di wilayah Bukit Signal, sekitar Kali Pepaya, Kabupaten Nabire, Papua Tengah tewas ditembak aparat.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo, menjelaskan Hurbianus Mirip masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di wilayah Papua Tengah.

“Hurbianus Mirip merupakan anggota KKB Kodap III D Dulla yang telah masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2025 karena diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata di wilayah Nabire dan Paniai,” kata Yusuf, dikutip, Jumat (20/3/2026).

Daftar Kejahatan Hurbianus Mirip

Hurbianus Mirip diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap dua personel Brimob pada 13 Agustus 2025 yang disertai perampasan dua pucuk senjata api jenis AK-101.

Selain itu, kelompok ini juga diduga melakukan penembakan terhadap masyarakat dan aparat di wilayah Kali Semen pada 17 Oktober 2025.

Kelompok Hurbianus Mirip juga tercatat melakukan aksi pemalangan di ruas Jalan Trans Nabire–Paniai KM 58 pada 20 Oktober 2025 serta terlibat dalam kontak tembak dengan aparat keamanan di kawasan Bukit Doa pada 27 November 2025.

Namun tidak hanya itu, kelompok tersebut juga melakukan penyerangan terhadap pos pengamanan TNI di area PT Kristalin pada 21 Februari 2026 yang menyebabkan satu personel TNI dan satu warga sipil meninggal dunia serta perampasan tiga pucuk senjata api.

 

