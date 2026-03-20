Tol Japek Kembali Normal, Skema Contraflow Km 36–70 Disetop

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |16:27 WIB
Tol Jakarta Cikampek (foto: dok ist)
JAKARTA - Rekayasa lalu lintas berupa contraflow di KM 36 hingga KM 70 Ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek) resmi dihentikan. Kebijakan ini diambil seiring kondisi volume kendaraan yang telah kembali normal.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyatakan bahwa arus lalu lintas di ruas Tol Jakarta–Cikampek kini terpantau lancar di kedua arah.

"Setelah sebelumnya rekayasa lalu lintas contraflow diberlakukan secara situasional dengan skema buka-tutup sejak 17 Maret 2026, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, puncak volume kendaraan terjadi pada 18 Maret 2026. Selanjutnya, sejak 19 Maret 2026 shift 3 hingga 20 Maret 2026, volume lalu lintas di kedua arah terpantau cukup terkendali sehingga dilakukan normalisasi lalu lintas dan contraflow dihentikan," ujar Ria, Jumat (20/3/2026).

Ia menjelaskan, penghentian rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi arus kendaraan yang semakin stabil.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan Tol Trans Jawa agar tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan, memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima, serta mencukupi daya, bahan bakar, dan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol. Pengguna jalan juga diharapkan mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan," pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
