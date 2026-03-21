JK, Anies hingga Anak Prabowo Shalat Idulfitri di Masjid Agung Al Azhar

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama Anies Baswedan dan Didiet Hediprasetyo usai Shalat Idul Fitri di Masjid Agung Al Azhar.

JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), melangsungkan shalat Idulfitri bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Sabtu (21/3/2026).

Ada juga sejumlah tokoh nasional, mulai dari mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Menkopolhukam Mahfud MD, dan mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa.

Bahkan, momen langka terjadi seusai shalat Idulfitri. Terlihat para tokoh nasional itu langsung berfoto bersama. Kehangatan terpancar dari interaksi para tokoh tersebut.

Seusai shalat, JK mengajak umat Islam untuk mempererat silaturahmi dan menjaga persatuan bangsa dalam momentum Idulfitri 1447 Hijriah. Baginya, Idulfitri merupakan momen penting untuk saling bersilaturahmi, memaafkan, dan memperkuat persatuan.