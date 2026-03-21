Hari Pertama Lebaran, Rutan KPK Ramai Dikunjungi Keluarga Tahanan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |14:56 WIB
Hari Pertama Lebaran, Rutan KPK Ramai Dikunjungi Keluarga Tahanan
Suasana di luar Rutan KPK pada hari pertama Lebaran 2026, Sabtu, (21/3/2026).
JAKARTA – Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cabang K4, Kuningan, Jakarta Selatan, ramai dikunjungi pada Hari Raya Idulfitri 1447 H, Sabtu (21/3/2026). Sejumlah keluarga tahanan terlihat memenuhi Rutan KPK.

Berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga tahanan KPK telah mendatangi Gedung KPK sejak pukul 09.00 WIB. Mereka terlebih dahulu mengirimkan makanan.

Terlihat keluarga mengumpulkan makanan ringan dalam sebuah kotak sebelum dimasukkan ke dalam Rutan. Seluruh barang bawaan dicek oleh petugas.

Setelahnya, pada pukul 10.00 WIB, keluarga dipersilakan bersilaturahmi langsung dengan para tahanan KPK. Tak hanya keluarga inti, beberapa keluarga besar yang hadir juga bisa masuk bergantian.

Salah satunya Riyan Ahmad (26), yang menemui ayahnya, Dicky Yuana Ruadi, masih menjadi tahanan KPK dalam dugaan rasuah izin pemanfaatan hutan. Dicky merupakan mantan Direktur Utama PT Inhutani V.

 

