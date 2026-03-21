Puan Maharani Ungkap Rencana Halalbihalal dengan Prabowo

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani berencana melakukan silaturahmi dan halalbihalal dengan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

“Insya Allah, secepatnya,” ujar Puan usai menghadiri acara halalbihalal Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026).

Puan menyampaikan bahwa acara halalbihalal di DPP PDIP berlangsung santai dan sederhana.

“Aman saja, ramah tamah, santai. Melaksanakan Lebaran dengan sederhana bersama keluarga dan teman-teman,” ucapnya.