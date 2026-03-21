Momen Lebaran, Pramono Ajak Warga Jaga Jakarta

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga Jakarta, dalam momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026.

Menurutnya, menjaga Jakarta menjadi hal penting agar ibu kota tetap dalam kondisi baik, meski situasi global tengah diliputi ketidakpastian.

“Seperti yang saya sampaikan berulang kali, ‘Jaga Jakarta’ menjadi tema utama. Mudah-mudahan dengan kita semua menjaga Jakarta, walaupun dunia tidak sedang baik-baik saja, Jakarta tetap dalam kondisi baik,” ujar Pramono, Sabtu (21/3/2026).

Pesan tersebut disampaikan usai pelaksanaan Salat Idulfitri di Balai Kota Jakarta yang dihadiri Wakil Gubernur Rano Karno serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin.