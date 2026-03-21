Gubernur Pramono Perkirakan Lonjakan Pendatang Pasca Lebaran, Pastikan Tak Ada Operasi Yustisi

JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung memprediksi bakal ada lonjakan pendatang pasca Idulfitri 1447 H/2026 untuk mencari pekerjaan. Meskipun tidak akan ada razia terhadap pendatang, mereka diminta melengkapi administrasinya.

"Memang sekarang ini kami menduga pasti ada lonjakan orang untuk mencari kerja di Jakarta," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (21/3/2026).

Menurutnya, meski tidak ada operasi terhadap para pendatang pasca Lebaran 2026, mereka diminta melengkapi diri secara administrasi. Selain itu, diimbau agar mencari pekerjaan sesuai kapabilitas.

"Saya sampaikan, Jakarta tidak ada operasi yustisi. Tapi kami meminta siapa pun yang ingin bekerja di Jakarta untuk melengkapi semua syarat administrasi, kemudian juga bekerja sesuai kapabilitasnya," tuturnya.

Ia menerangkan, terkait potensi lonjakan di tempat wisata saat libur Lebaran 2026, Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasinya. Karena itu, diyakini tidak akan ada hal luar biasa menyangkut lonjakan pengunjung di tempat wisata.