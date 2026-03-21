Silaturahmi Terbuka Gubernur dan Wagub Jakarta di Balai Kota Ramai Dihadiri Warga

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno menggelar silaturahmi terbuka di Balai Kota, 21 Maret 2026. (Foto: Ari Sandita)

JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menggelar silaturahmi terbuka dengan warga Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Sabtu (21/3/2026) siang. Ratusan warga tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Berdasarkan pantauan, ratusan warga mengantre untuk masuk ke Balai Kota Jakarta, tempat Pram dan Rano berkantor. Mereka terlihat mengantre dengan tertib karena petugas melakukan pengaturan agar warga bisa masuk dengan baik.

Berbagai lapisan masyarakat hadir, mulai dari warga sekitar, tua-muda, anak-anak, petugas PPSU, damkar, hingga berbagai profesi. Bahkan, para driver ojek online ikut bersilaturahmi di Balai Kota Jakarta.

Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno terlihat sabar menghadapi masyarakat yang bersilaturahmi dengan ratusan orang tersebut. Tak sedikit warga yang selain berjabat tangan juga meminta berfoto bersama Pram dan Rano.

Tak hanya masyarakat, mantan Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat juga ikut hadir dalam silaturahmi Idulfitri 1447 H/2026 di Balai Kota Jakarta. Djarot tampak mengenakan pakaian batik.

(Rahman Asmardika)

