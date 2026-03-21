Hujan Ringan Diprediksi Guyur Sebagian Jakarta saat Hari Raya Idul Fitri

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |05:13 WIB
Hujan Ringan Diprediksi Guyur Sebagian Jakarta saat Hari Raya Idul Fitri
Hujan Ringan Diprediksi Guyur Sebagian Jakarta saat Hari Raya Idul Fitri (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Sabtu (21/3/2026) berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan diprediksi mengguyur sebagian wilayah Ibu Kota, pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ini. 

Berdasarkan data dari laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 25-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 74-91 persen.

Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 70-92 persen. 

Sementara Jakarta Barat diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 70-93 persen. 

Hujan ringan juga diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 71-96 persen. 

Jakarta Timur diprediksi berawan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 69-97%.

Kepulauan Seribu diprediksi berawan. Suhu udara berkisar 26-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 73-86%.

(Erha Aprili Ramadhoni)

