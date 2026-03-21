Temui Pramono Anung–Rano Karno, Warga Titip Harapan untuk Penyintas Stroke

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno menggelar silaturahmi di Balai Kota Jakarta pada momen Idulfitri 1447 H/2026, Sabtu (21/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah harapan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, khususnya terkait dukungan terhadap komunitas dan penyintas stroke.

“Harapannya Pemprov bisa lebih peduli, karena kami banyak melakukan kegiatan komunitas yang bertujuan untuk rehabilitasi fisik, mental, dan ekonomi,” ujar perwakilan Kawan Stroke Indonesia (KASI), Philip Gunawan (63), kepada wartawan.

Menurutnya, meski waktu pertemuan terbatas, dialog dengan Pramono dan Rano diharapkan dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap para penyintas stroke, terutama dalam aspek pemulihan fisik, mental, dan ekonomi.

“Ini tujuan bersama yang tidak bisa dikerjakan sendiri tanpa bantuan pemerintah. Harapannya pemerintah bisa bekerja sama dengan kami, khususnya kaum disabilitas,” tuturnya.

Ia menambahkan, sejauh ini Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah memberikan perhatian melalui berbagai kegiatan, seperti peringatan Hari Stroke Sedunia. Karena itu, ia berharap wilayah lain di Jakarta dapat melakukan hal serupa.

“Pemulihan penyintas stroke adalah proses panjang dan harus berkelanjutan. Masyarakat juga perlu segera membawa pasien ke rumah sakit jika terjadi stroke, agar penanganan bisa lebih cepat,” jelasnya.