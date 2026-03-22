Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Air Mengalir, Kehidupan Tumbuh: Mari Bijak Gunakan Air!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |18:53 WIB
Curug Leuwi Hejo (Foto: Instagram @arrumimanto)
A
A
A

JAKARTA - Pagi hari bagi sebagian orang dimulai dengan rutinitas sederhana: membuka keran, mencuci wajah, membuat kopi, lalu menjalani aktivitas seperti biasa. Air mengalir begitu saja, seolah menjadi hal yang selalu tersedia. Namun di banyak tempat di dunia, air tidak sesederhana itu.

Bagi jutaan orang, hari mereka justru dimulai dengan perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan air. Mereka berjalan berkilo-kilometer, membawa wadah berat, demi memastikan keluarga mereka bisa memasak, mandi, dan minum hari itu. Bahkan secara global, perempuan dan anak perempuan menghabiskan sekitar 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air. 

Di saat sebagian orang menganggap air sebagai sesuatu yang biasa, bagi yang lain air adalah perjuangan.

Air Sumber Kehidupan

Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, manusia tidak dapat bertahan hidup, pangan tidak dapat diproduksi, dan kesehatan masyarakat terancam. Dunia sebenarnya telah membuat kemajuan besar. Dalam dua dekade terakhir, sekitar 2,2 miliar orang berhasil mendapatkan akses terhadap air minum yang dikelola secara aman. Namun, perjalanan menuju akses air bersih yang merata masih panjang.

Hingga saat ini, lebih dari 1,8 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses air minum langsung di rumah mereka. Artinya, miliaran orang masih harus mencari air setiap hari untuk memenuhi kebutuhan paling dasar mereka.

Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyatakan, pada 2050 tiga perempat populasi dunia diperkirakan akan tinggal di daerah yang mengalami kekeringan. Ini karena pemanasan global semakin cepat melampaui kemampuan manusia untuk beradaptasi. 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement