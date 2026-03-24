36 Ribu Kendaraan Melintasi Tol Cipali Menuju Jakarta saat Puncak Arus Balik

CIPALI - Arus balik Lebaran pada H+3 mulai menunjukkan peningkatan signifikan di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) pada Selasa (24/3/2026) pagi. Berdasarkan data hingga pukul 09.00 WIB, tercatat sekitar 36 ribu kendaraan melintasi Cikopo menuju arah Jakarta.

Jumlah tersebut meningkat tajam hingga 167 persen dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya. Peningkatan volume kendaraan ini seiring dengan masih diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way menuju Jakarta, yang hingga saat ini terpantau berjalan dengan kondisi ramai lancar.

Secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali pada H+3 Lebaran ini juga mengalami kenaikan. Tercatat, total kendaraan di kedua arah meningkat sekitar 36 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya.

Meski volume kendaraan meningkat, kondisi lalu lintas masih terpantau terkendali. Petugas terus bersiaga di lapangan untuk memastikan kelancaran arus balik serta mengantisipasi potensi kepadatan.