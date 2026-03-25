HOME NEWS NASIONAL

Usai 3 Jam Diperiksa KPK, Gus Yaqut: Saya Harus Istirahat

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |17:45 WIB
Tersangka Gus Yaqut usai diperiksa KPK (foto: Okezone)
JAKARTA – Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/3/2026). Ia menyebut pemeriksaan berjalan lancar.

Berdasarkan pantauan, Gus Yaqut keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.01 WIB. Ia diperiksa sekitar tiga jam setelah tiba di lokasi pada pukul 13.16 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Yaqut enggan mengungkap materi pemeriksaan. Ia memilih irit bicara dan menyatakan ingin segera beristirahat.

“Kalau soal materi, tolong tanyakan ke penyidik, jangan ke saya. Saya harus beristirahat,” ujar Gus Yaqut.

Diketahui, pemeriksaan ini dilakukan setelah status penahanannya kembali dialihkan ke rutan KPK dari sebelumnya tahanan rumah.

 

Buntut Status Gus Yaqut, MAKI Seret Pimpinan KPK ke Dewas
KPK Periksa Gus Yaqut Usai Kembali Ditahan di Rutan
Gus Yaqut Kembali ke Rutan, Eks Penyidik Desak KPK Segera Bawa Kasus Kuota Haji ke Pengadilan
Yaqut Tiba di Gedung KPK dengan Tangan Tidak Terborgol, Kok Bisa?
Gus Yaqut Kembali Jadi Tahanan Rutan, KPK: Besok Terjadwal Pemeriksaan
Gus Yaqut Kembali Jadi Tahanan Rutan, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Besok
