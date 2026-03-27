China Krisis Demografi, Xi Jinping datangi Rumah Warga Dorong Keluarga "Lebih Produktif"

Presiden China Xi Jinping mengunjungi rumah warga biasa. (Foto: Weibo)

JAKARTA - Presiden China Xi Jinping mengunjungi rumah-rumah warga dalam upaya mendorong keluarga agar lebih “produktif” dan membantu negara keluar dari krisis demografi.

Kunjungan Xi itu dikisahkan dalam buku “Xi Jinping Mengunjungi Rumah-Rumah Biasa”, yang diterbitkan oleh Federasi Wanita Seluruh Tiongkok (ACWF) untuk audiens utama: perempuan usia subur.

Diluncurkan dengan slogan “Pemimpin rakyat mencintai rakyat, dan rakyat mencintai pemimpin rakyat”, buku ini mengumpulkan kisah-kisah kunjungan Xi ke keluarga di seluruh negeri. Namun tujuan sebenarnya bukan sekadar merayakan kehangatan rumah tangga, melainkan mendorong perempuan berkontribusi pada kebijakan nasional China.

Dilansir Bitter Winter, Jumat, (27/3/2026) dengan mengutip pengumuman resmi, buku ini bertujuan “menginspirasi” perempuan untuk berkontribusi pada Rencana Lima Tahun ke-15. Dalam praktiknya, hal ini berarti membangun keluarga dan memiliki bayi sesuai arahan, yang dianggap sebagai “tugas” patriotik.

Angka kelahiran China mencapai titik terendah dalam sejarah pada 2023, dan populasi menyusut untuk tahun kedua berturut-turut. Ini merupakan penurunan yang dalam dan bersifat struktural dalam demografi China.