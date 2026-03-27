Profil Lulusan Terbaik AAL 2002 Brigjen TNI Briand Iwan Prang yang Jadi Dosen Tetap Unhan (Instagram/@kodimar_al)

JAKARTA - Peraih Adhi Makayasa atau lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 2002 Brigjen TNI (Mar) Briand Iwan Prang diangkat menjadi Dosen Tetap Universitas Pertahanan (Unhan).

Ia merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut (AL) yang juga merupakan alumni dari SMA Taruna Nusantara TN 7.

Briand Iwan Prang juga meraih penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama 2002. Dirinya juga telah menjalani Dikreg Seskoad.

Dalam perjalanan kariernya, Briand juga pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Kodikmar.

Pada 2014, ia tercatat pernah menjadi Koordinator Wali Graha SMA Taruna Nusantara dengan pangkat Mayor.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin langsung kegiatan penyerahan dan pelantikan jabatan di lingkungan TNI pada Rabu, 25 Maret 2026, di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI turut didampingi oleh Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Bedasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Puspen TNI, terdapat sejumlah jabatan yang diserahterimakan dan langsung diisi dengan pelantikan pejabat baru. Berikut ini daftarnya.

Jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih diserahterimakan dari Mayjen TNI Amrin Ibrahim kepada Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang yang resmi dilantik sebagai pejabat baru.

Lalu, Dankodaeral X dari Mayjen TNI (Mar) Werijon ke Brigjen TNI (Mar) Sugianto. Selanjutnya, jabatan Danrem 173/PVB diserahkan oleh Brigjen TNI I Ketut Mertha Genarda dan yang dilantik adalah Brigjen TNI Vivin Alvianto.

Danrem 172/PWY diserahkan dari Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu kepada Brigjen TNI Robby Suryadi. Kemudian, Dandim 1710/Mimika dari Letkol Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan kepada Letkol Inf Teuku Jozanda.

Kemudian, Dandim 1716/Tolikara dari Letkol Inf Justus Bernard Mara kepada Letkol Inf Derek Serebi Rumbino. Selanjutnya, Dandenpom XVII/1 Nabire Pomdam XVII/Cen dari Letkol Cpm Reza Ramdani kepada Mayor Cpm M. Harlan Pariyatman.