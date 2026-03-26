Panglima TNI Pimpin Sertijab dan Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi, Pangdam Jaya Resmi Bintang 3

Panglima TNI Pimpin Sertijab dan Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi, Pangdam Jaya Resmi Bintang 3 (Dok Puspen TNI)

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara Serah Terima Jabatan (sertijab) dan kenaikan pangkat Pati TNI pada Kamis (26/3/2026). Kegiatan itu berlangsung di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Dari rilis yang dikeluarkan Puspen TNI, kegiatan serah terima jabatan Pangkogabwilhan III dari Letjen TNI Bambang Trisnohadi kepada Letjen TNI Lucky Avianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora.

Sementara Mayjen TNI Tugino yang sebelumnya menjabat Kaotmilti II Jakarta, mendapat amanah baru sebagai Orjen TNI Babinkum TNI. Dalam kegiatan itu, Panglima TNI juga melantik Letjen TNI Bambang Trisnohadi sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI.

Setelah melakukan kegiatan sertijab dan pelantikan, dilaksanakan Laporan Korps Kenaikan Pangkat 57 Perwira Tinggi TNI yang terdiri atas 47 Pati TNI AD, 9 Pati TNI AL, dan 1 Pati TNI AU.

Untuk validasi organisasi, jabatan Pangdam Jaya yang diisi oleh Deddy Suryadi kini resmi berpangkat Letjen atau bintang 3.

Sementara dari Matra Laut di antaranya Dankodaeral XI Koarmada RI Laksda TNI Joko Andriyanto serta Dankodaeral X Mayjen TNI (Mar) Sugianto.

Adapun dari Matra Udara, Dosen Tetap Unhan Marsma TNI Sigit Sasongko.



(Erha Aprili Ramadhoni)

