HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Anugerahkan KPLB pada Prajurit Berprestasi Juara Pertama Hafalan 30 Juz Al Quran

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |21:41 WIB
Panglima TNI Anugerahkan KPLB pada Prajurit Berprestasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan anugerah Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada prajurit TNI berprestasi juara pertama  Musabaqoh Hifzil Quran, yang berlangsung khidmat di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (26/3/2026).

Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi luar biasa, Panglima TNI menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada Pratu Nawawi M.M. Latifullah, yang dinilai telah menunjukkan dedikasi, ketekunan, serta capaian yang membanggakan.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilannya meraih juara pertama kategori hafalan Al-Qur’an 30 juz pada ajang Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional di Misurata, Libya, yang menjadi bukti kapasitas dan kualitas prajurit TNI tidak hanya di bidang militer, tetapi juga dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan. Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama institusi TNI, tetapi juga membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah internasional.

Pemberian anugerah KPLB ini menegaskan komitmen TNI dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berkarakter unggul, sekaligus memotivasi seluruh prajurit untuk terus berprestasi serta memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

Sebelumnya seorang prajurit TNI bernama Prada Nawawi M.M. Latifullah, menjadi juara pertama hapalan Al Qur’an 30 juz dalam ajang Musabaqoh Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional yang digelar di Kota Misurata, Libya.

 

