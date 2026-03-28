Hindari Kepadatan di Monas, Penumpang KA Bisa Naik dari Jatinegara

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |12:35 WIB
KRL (foto: Okezone)
JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menetapkan Berhenti Luar Biasa (BLB), atau pemberhentian tambahan bagi sejumlah perjalanan kereta api, pada Sabtu (28/3/2026).

Sejumlah kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir juga akan berhenti di Stasiun Jatinegara.

Kebijakan ini dilakukan untuk memudahkan pelanggan agar tetap dapat naik kereta tanpa terhambat kepadatan lalu lintas.

Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi kemacetan akibat kegiatan bazar murah di area Monumen Nasional (Monas), yang berlangsung pada pukul 16.00 hingga 21.00 WIB.

Dengan adanya pemberhentian tambahan ini, pelanggan memiliki alternatif untuk naik kereta dari Stasiun Jatinegara apabila akses menuju Stasiun Gambir mengalami kepadatan.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyiapkan Stasiun Jatinegara sebagai alternatif agar pelanggan tetap dapat bepergian dengan aman dan nyaman, khususnya saat terjadi kepadatan pada sore hingga malam hari,” ujar Franoto.

Ia menegaskan, bahwa kebijakan ini tidak mengubah jadwal perjalanan kereta api.

“Jadwal keberangkatan tetap sesuai tiket. Kami mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal dan menyesuaikan perjalanan menuju stasiun,” tambahnya.

 

