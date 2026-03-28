Warga Depok yang Terseret Arus saat Libur Lebaran di Pantai Kayakas Belum Ditemukan

JAKARTA - Satu wisawatan asal Depok, Dendi Darmawan (22) terseret arus di Pantai Kayakas Pulo Manuk, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak belum ditemukan hingga hari keempat operasi pencarian, Jumat (27/3/2026).

Kasubsie Siaga dan Operasi Basarnas Banten, Rizky Dwianto mengatakan operasi pencarian pada hari ini dilakukan dengan radius sejauh 1 nautical mile dari titik korban dilaporkan hilang.

Total area pencarian yang disisir oleh tim SAR gabungan mencapai kurang lebih 15 Nautical Mile persegi.

"Namun hingga sore hari, upaya pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan belum membuahkan hasil," ujar Rizky.

Rizky menjelaskan operasi pencarian untuk hari ini akan ditutup. Adapun operasi pencarian akan dilanjutkan kembali pada Sabtu (28/3) besok.

"Operasi SAR hari keempat pun ditutup sementara dengan hasil nihil dan pencarian akan dilanjutkan kembali pada Sabtu, 28 Maret 2026 pukul 07.00 WIB," tambah Rizky.