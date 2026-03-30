Menlu Iran Abbas Araghchi Jadi Idola Netizen di Tengah Perang

JAKARTA – Di tengah perang Amerika Serikat (AS)–Israel yang terus memanas, sosok Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendapat perhatian besar. Pria yang menjadi ujung tombak diplomasi Iran ini bahkan mendapat banyak penggemar dari berbagai kalangan dan kewarganegaraan, dengan banyak yang mengungkapkan kekaguman mereka di media sosial.

Di kalangan perempuan, Araghchi dikagumi karena parasnya yang dinilai tampan serta pembawaan yang selalu tampak tenang dan percaya diri. Para pengguna media sosial di X dan TikTok banyak memberikan komentar memuji senyum sang diplomat yang kerap muncul di berbagai video dan foto yang diunggah.

“Dia sangat tampan, memancarkan kepercayaan diri,” tulis seorang pengguna di X.

“Dia tampan, dia profesor yang menarik, memiliki pembawaan menawan, dan berbicara dengan cara yang menyenangkan,” tulis pengguna lainnya.

Banyak komentar di TikTok bahkan lebih eksplisit dalam mengungkapkan ketertarikan mereka terhadap Araghchi. Beberapa komentar mengingatkan bahwa Araghchi sudah menikah dan memiliki tiga anak.

Araghchi juga memiliki penggemar dari kalangan laki-laki yang mengagumi aura dan kharisma sang Menlu.