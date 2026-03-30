Duh! Kepatuhan Anggota DPR Lapor LHKPN ke KPK Paling Rendah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |03:01 WIB
DPR RI (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan anggota DPR dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling rendah dibanding lembaga negara lain, baik eksekutif maupun yudikatif. Lembaga antirasuah pun mengingatkan para anggota parlemen untuk menjadi teladan dalam melaporkan LHKPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penyelenggara negara atau wajib lapor (PN/WL) LHKPN di sektor yudikatif menorehkan tingkat kepatuhan tertinggi dengan capaian 99,66%. Diikuti sektor eksekutif sebesar 89,06% dan BUMN/BUMD sebesar 83,96%.

"Sementara itu, tingkat kepatuhan di sektor legislatif masih perlu didorong, dengan capaian pelaporan baru mencapai 55,14%," ujar Budi, Minggu (29/3/2026).

Kendati demikian, Budi mengingatkan peran strategis lembaga legislatif dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi juga perlu diiringi dengan keteladanan dalam pelaporan LHKPN.

Ia menegaskan kepatuhan pelaporan LHKPN tidak hanya bersifat administratif, namun juga mencerminkan komitmen etis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198159/dpr-pVi4_large.jpg
Soroti Angka Pernikahan Turun Sejak 2013, Atalia: Saya Bukan Contoh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197814/dpr_ri-nveF_large.jpg
Tok! DPR Sepakat Polri Jadi Lembaga di Bawah Presiden hingga Atur Polisi Duduki Jabatan Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181559/dpr-DSNk_large.jpg
Langgar Etik karena Ucapan 'Tolol’, Ahmad Sahroni: Terima Kasih Hakim MKD yang Menghukum Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181104/mkd_dpr_ri-IT5R_large.jpg
Saksi Ahli: Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan Bukan karena Naik Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181027/viral-5vNo_large.jpg
Saksi Ungkap Tak Ada Pembahasan Kenaikan Gaji saat Uya Kuya hingga Eko Patrio Asyik Joget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181019/dpr-uQGP_large.jpg
Aksi Joget Anggota DPR, Pembawa Musik Ungkap Fakta Mengejutkan saat Sidang Etik Ahmad Sahroni Cs
