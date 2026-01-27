Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tok! DPR Sepakat Polri Jadi Lembaga di Bawah Presiden hingga Atur Polisi Duduki Jabatan Sipil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |11:59 WIB
Tok! DPR Sepakat Polri Jadi Lembaga di Bawah Presiden hingga Atur Polisi Duduki Jabatan Sipil
DPR Sepakat Polri Jadi Lembaga di Bawah Presiden hingga Atur Polisi Duduki Jabatan Sipil
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakikan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat Polri menjadi lembaga negara di bawah Presiden. DPR juga sepakat, Polri tak jadi lembaga di bawah institusi kementerian.

Hal itu disepakati dalam kesimpulan percepatan reformasi Polri DPR RI yang dibacakan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di dam Rapat Paripurna, Selasa (27/1/2026).

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Saan Mustopa saat memimpin sidang.

"Setuju," seru para peserta rapat.

Adapun delapan poin percepatan reformasi DPR RI sebagai berikut:

1.Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komisi III DPR RI mendukung maksimalilsasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

3. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan mater tersebut akan dimasukkan dalam perubahan undang-undang Polri.

4. Komisi III DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat dan Propam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181559/dpr-DSNk_large.jpg
Langgar Etik karena Ucapan 'Tolol’, Ahmad Sahroni: Terima Kasih Hakim MKD yang Menghukum Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181104/mkd_dpr_ri-IT5R_large.jpg
Saksi Ahli: Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan Bukan karena Naik Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181027/viral-5vNo_large.jpg
Saksi Ungkap Tak Ada Pembahasan Kenaikan Gaji saat Uya Kuya hingga Eko Patrio Asyik Joget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181019/dpr-uQGP_large.jpg
Aksi Joget Anggota DPR, Pembawa Musik Ungkap Fakta Mengejutkan saat Sidang Etik Ahmad Sahroni Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180980/viral-WtE4_large.jpg
Sidang Etik Ahmad Sahroni Cs, MKD Mintai Keterangan Letkol TNI hingga Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083692/pilkada-1Avr_large.jpg
DPR: Sumut Jadi Tolok Ukur di Pilkada Serentak 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement