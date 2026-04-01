Fantastis, Said Didu Sebut Anggaran EO di Lingkungan Pemerintah Capai Rp50 Triliun

JAKARTA - Analis kebijakan publik Said Didu menyebut salah satu efisiensi yang bisa dilakukan Indonesia di tengah ancaman krisis akibat perang adalah dengan menghapus anggaran penggunaan event organizer (EO) di seluruh lingkungan instansi pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Said saat menghadiri program Rakyat Bersuara bertajuk “Perang Iran dan Ancaman Krisis, Benarkah?” yang disiarkan iNews TV, Selasa (31/3/2026).

“Menurut saya, Pak Presiden, EO acara pemerintah cabut semua. Hampir kegiatan pemerintah, halal bihalal pun pakai EO. Semua kegiatan pemerintah pakai EO,” kata Said.

Bahkan, kata Said, jika ditotal keseluruhan, anggaran untuk EO saja di seluruh instansi bisa mencapai Rp50 triliun dalam satu tahun. “Itu besar. Menurut saya mungkin kalau ditotal seluruh daerah di atas Rp30 triliun. Acara pemerintah. Setahun, iya bisa Rp50 T,” ujar Said.

Tak hanya itu, Said menegaskan EO adalah lokasi yang paling aman untuk melakukan praktik korupsi. Namun, ia tak merinci bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

“Dan tempat korupsi paling aman adalah EO. Karena itu harus dicabut. Lembaga dengan anggaran besar itu EO yang atur semua. Peresmian SPBU saja pakai EO, lebih banyak EO-nya yang datang. Sudahlah, hentikan pakai EO,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

