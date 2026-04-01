Rismon Revisi Penelitian Ijazah Jokowi, Siapkan Buku 700 Halaman

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, Rismon Sianipar, menyatakan akan merevisi penelitiannya terkait ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Hasil revisi tersebut rencananya akan dituangkan dalam sebuah buku dengan ketebalan mencapai sekitar 700 halaman.

“Setelah revisi saya tuntaskan dengan memasukkan variabel-variabel tersebut, hasilnya akan saya tuliskan secara lengkap, sekitar 700 halaman,” ujar Rismon di Polda Metro Jaya, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, revisi penelitian ini merupakan bagian dari tanggung jawab akademiknya sebagai peneliti. Buku tersebut juga disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas temuan sebelumnya.

Menurutnya, pembaruan penelitian akan mencakup analisis variabel seperti resolusi, geometri, dan pencahayaan yang sebelumnya menjadi sorotan dalam kajiannya.

“Ini tanggung jawab saya untuk menuliskan ulang apa yang perlu diperbaiki dari penelitian sebelumnya,” jelasnya.