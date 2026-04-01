Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rismon Revisi Penelitian Ijazah Jokowi, Siapkan Buku 700 Halaman

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |20:30 WIB
Rismon Revisi Penelitian Ijazah Jokowi, Siapkan Buku 700 Halaman
Rismon Sianipar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, Rismon Sianipar, menyatakan akan merevisi penelitiannya terkait ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Hasil revisi tersebut rencananya akan dituangkan dalam sebuah buku dengan ketebalan mencapai sekitar 700 halaman.

“Setelah revisi saya tuntaskan dengan memasukkan variabel-variabel tersebut, hasilnya akan saya tuliskan secara lengkap, sekitar 700 halaman,” ujar Rismon di Polda Metro Jaya, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, revisi penelitian ini merupakan bagian dari tanggung jawab akademiknya sebagai peneliti. Buku tersebut juga disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas temuan sebelumnya.

Menurutnya, pembaruan penelitian akan mencakup analisis variabel seperti resolusi, geometri, dan pencahayaan yang sebelumnya menjadi sorotan dalam kajiannya.

“Ini tanggung jawab saya untuk menuliskan ulang apa yang perlu diperbaiki dari penelitian sebelumnya,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement