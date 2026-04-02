Kemendagri Ingatkan Daerah Responsif Hadapi Persoalan Pengangguran

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah semakin responsif menghadapi tantangan pengangguran yang dinamis. Pasalnya, pengangguran bukan sekadar persoalan angka statistik, namun refleksi tantangan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Kita harus menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi tidaklah ringan. Dinamika ekonomi global, perubahan struktur pasar kerja, serta perkembangan teknologi menuntut kita untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas kebijakan yang kita miliki," ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo dikutip, Kamis (2/4/2026).

Yusharto menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penanganan pengangguran.

Dengan pemahaman yang lebih dekat terhadap karakteristik wilayah dan potensi lokal, daerah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih tepat sasaran.

Dia juga menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Di tengah perubahan ekonomi global dan transformasi pasar kerja, daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan industri.

“Dalam situasi yang penuh tantangan, daerah yang mampu berinovasi akan memiliki keunggulan dalam menciptakan solusi yang relevan dan berdampak," tegasnya.